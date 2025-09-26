تراجع أسعار الذهب عالميًا

فلسطين أون لاين

26 سبتمبر 2025 . الساعة 11:05 بتوقيت القدس
تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، بعدما رفعت بيانات اقتصادية أميركية جاءت أقوى من المتوقع الدولار وألقت بظلالها على توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

في حين يترقب المتعاملون بيانات التضخم الأميركية التي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من اليوم لاستنباط المزيد من المؤشرات.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3741.71 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0033 بتوقيت جرينتش، وصعد الذهب 1.7% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر دون تغيير عند 3772.20 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 44.92 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6% إلى 1538.15 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.5% إلى 1255.72 دولارًا.

المصدر / وكالات
