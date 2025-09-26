سرايا القدس تستهدف قوة "إسرائيلية" بكمين مركب في جنين

أعلنت كتيبة جنين التابابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إيقاع قوة مشاة إسرائيلية من 5 جنود بكمين مركب الليلة الماضية أثناء اقتحام قوات الاحتلال بلدة اليامون شمال غربي مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت كتيبة جنين، في بيان صباح اليوم الجمعة، إن "سرية اليامون" استهدفت القوة "الإسرائيلية" بزخات كثيفة من الرصاص، وفجرت عبوة ناسفة أدت إلى إصابة جندي.

كما فجَّر المقاومون في الكمين نفسه عددًا من العبوات الناسفة الأرضية المعدة مسبقا أدت لإعطاب آلية عسكرية إسرائيلية من نوع نمر.

وفي وقت سابق أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها في كتيبة جنين يخوضون "معارك ضارية مع قوات العدو في محاور القتال، ويستهدفون قوات المشاة بزخات كثيفة من الرصاص المباشر حسب متطلبات وظروف الميدان".

وأمس الخميس، قالت سرايا القدس-كتيبة رام الله في بلاغ عسكري، "بعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاتنا القتالية في سرية البيرة أكدوا لنا تمكنهم في تمام الساعة 01:12ص اليوم من استهداف دورية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خلال تمركزها على حاجز (سطح مرحبا) بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة في صفوف العدو".



المصدر / فلسطين أون لاين