فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"كم يدفعون له؟".. ابنة سيناتور أمريكي تكشف ترويج والدها لأكاذيب "إسرائيل"

جدل المناهج والاشتراطات الأوروبية يربك العام الدراسي في الضفة.. ما القصة؟

هاريس: ما يحدث للفلسطينيين شنيع وترامب منح نتنياهو شيكًا على بياض

محللون "إسرائيليون" يعلِّقون على قصف اليمن على "إيلات": أمسكوا نقطة ضعفنا

الداعية "الزرد" وأبناؤه.. تشبث بالديار حتى الشهادة

بينهم صحفيون وأسرى محررون.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تنفِّذ هجومًا عسكريًا ضد أهداف للاحتلال بيافا المحتلة

نقابة الأطباء بالضفة تبدأ إضراب عن العمل وسط التزام واسع وتهديد بالتصعيد

"حماس" تعلِّق على كلمة عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

لليوم الـ 721.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة في غزَّة

لازاريني: الاحتلال قتّل نحو 370 من موظفي "أونروا" بغزة

26 سبتمبر 2025 . الساعة 10:10 بتوقيت القدس
...
المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أكثر من (370) من موظفي الوكالة في قطاع غزة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشار لازاريني، في تصريح صحفي: إلى أنه حتى اليوم، قُتل أكثر من 370 من زملائنا، ولا يستبعد أن يكون العدد أكبر، لكن من الصعب الحصول على معلومات في الوقت الفعلي بسبب الوضع القائم في غزة، وبسبب الحركة الكبيرة للسكان بين شمال وجنوب القطاع".

وأضاف، أن الوكالة فقدت (410) موظفين ما بين شهيد ومعتقل، خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة.

ولفت إلى أن "أونروا" ملتزمة بمواصلة رسالتها حتى يتم التوصل إلى حل عادل لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين. 

وأمس الخميس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، إلى دعم (الأونروا)، على ضرورة أن تتخذ الدول الأعضاء إجراءات فورية كون الظروف التي تعمل فيها الوكالة تتدهور يومًا بعد يوم.

وأشار غوتيرتش إلى أن الوكالة قدمت مساهمات لا تقدر بثمن في التنمية وحقوق الإنسان والعمل الإنساني والسلام والأمن، بما في ذلك لإسرائيل".

وقال غوتيريش: "لقد اعتمدت أجيال من اللاجئين الفلسطينيين على أونروا للحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى".

ولفت إلى أن الوكالة اضطرت في الآونة الأخيرة إلى العمل تحت ضغط شديد ومتزايد. 

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #موظفو الأونروا #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة