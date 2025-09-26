لازاريني: الاحتلال قتّل نحو 370 من موظفي "أونروا" بغزة

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أكثر من (370) من موظفي الوكالة في قطاع غزة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشار لازاريني، في تصريح صحفي: إلى أنه حتى اليوم، قُتل أكثر من 370 من زملائنا، ولا يستبعد أن يكون العدد أكبر، لكن من الصعب الحصول على معلومات في الوقت الفعلي بسبب الوضع القائم في غزة، وبسبب الحركة الكبيرة للسكان بين شمال وجنوب القطاع".

وأضاف، أن الوكالة فقدت (410) موظفين ما بين شهيد ومعتقل، خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة.

ولفت إلى أن "أونروا" ملتزمة بمواصلة رسالتها حتى يتم التوصل إلى حل عادل لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين.

وأمس الخميس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، إلى دعم (الأونروا)، على ضرورة أن تتخذ الدول الأعضاء إجراءات فورية كون الظروف التي تعمل فيها الوكالة تتدهور يومًا بعد يوم.

وأشار غوتيرتش إلى أن الوكالة قدمت مساهمات لا تقدر بثمن في التنمية وحقوق الإنسان والعمل الإنساني والسلام والأمن، بما في ذلك لإسرائيل".

وقال غوتيريش: "لقد اعتمدت أجيال من اللاجئين الفلسطينيين على أونروا للحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى".

ولفت إلى أن الوكالة اضطرت في الآونة الأخيرة إلى العمل تحت ضغط شديد ومتزايد.

المصدر / وكالات