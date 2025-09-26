"كم يدفعون له؟".. ابنة سيناتور أمريكي تكشف ترويج والدها لأكاذيب "إسرائيل"

شنّت الشابة مادي بلوك هجومًا حادًّا بالكلمات على والدها، السيناتور الجمهوري عن ولاية نيو مكسيكو جاي بلوك، بعد مشاركته في وفد من المشرّعين الأمريكيين الذي زار إسرائيل مؤخرًا والتقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي مقطع فيديو نشرته على منصة “تيك توك” وصفت مادي والدها قائلة: "يبدو أنه باع روحه للشيطان، أصبح الآن مجرد يروّج للأكاذيب والدعاية" مضيفةً: “أنا حقًا أتمنى أن تكون هذه نهاية المسيرة السياسية لوالدي”.

وقالت، إنها تشعر بـ"استياء شديد" من والدها، مؤكدة أنه سافر إلى إسرائيل للمشاركة في مؤتمر "50 ولاية، إسرائيل واحدة".

وأوضحت أن والدها رافق "مجموعة من السياسيين الفاشلين من نيومكسيكو" خلال الزيارة، حيث التقوا رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، متسائلة: "ما الفائدة التي تعود على سكان ولايتنا من لقائه نتنياهو؟ ولماذا تتم دعوة سيناتور ولاية أميركية إلى لقاء رئيس وزراء إسرائيل؟".

واعتبرت أن تلك الزيارة جعلته "خاسرا تماما"، لأنها -حسب قولها- وضعت أولويات الحكومة "الإسرائيلية" فوق أولويات ناخبيه.

وتابعت مادي هجومها قائلة: "أعتقد حقا أن إسرائيل تدفع لأبي الآن لترويج دعايتها"، مشيرة إلى منشور طويل كتبه بلوك على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم إسرائيل.

وأضافت: "كتب أن الإبادة الجماعية كذبة، وأن المدنيين لا يُقتلون، وأن الجيش الإسرائيلي يبذل قصارى جهده لتقليل الخسائر. أتساءل: كم يدفعون له؟ كم يدفعون لروحه؟ لأنه يبدو وكأنه باع روحه للشيطان".

وكان السيناتور جاي بلوك نشر بالفعل تدوينة أعرب فيها عن سروره لكونه جزءا من "أكبر وفد دبلوماسي يزور إسرائيل"، مدعيا أن إسرائيل وجّهت ملايين الرسائل النصية والمكالمات والمنشورات لدفع الفلسطينيين إلى مغادرة قطاع غزة لتقليل الخسائر البشرية، ومؤكدا أن الجيش الإسرائيلي "يبذل كل ما في وسعه لتجنّب قتل المدنيين".

المصدر / وكالات