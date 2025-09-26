بينهم صحفيون وأسرى محررون.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عشرات المواطنين في عدة محافظات من الضفة الغربية المحتلة، بينهم صحفيون وأكاديميون وأسرى محررون، إضافة إلى نواب في المجلس التشريعي.

ففي محافظة نابلس، شهدت مدينة نابلس ومخيماتها حملة هي الأوسع هذا اليوم، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مخيمات عسكر القديم والجديد وبلاطة، وقرى بيتا وكفر قليل وزواتا، إضافة إلى أحياء مختلفة من المدينة.

وأسفرت المداهمات عن اعتقال الصحفيين محمد منى ونواف العامر، وعضو المجلس التشريعي النائب ياسر منصور، إلى جانب عدد كبير من الشبان والأسرى المحررين، منهم: علاء حميدان، عامر الطنبور، حسني العامودي، حسن الصفدي، وبسام أبو غزالة، وغيرهم.

كما طالت الاعتقالات عددًا من المواطنين في بلدة بيتا جنوب نابلس، ومخيمات عسكر وبلاطة شرقًا.

أما في محافظة طولكرم، ففي بلدة عتيل شمال طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين يوسف جراب وأمير ظاهر بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد عدنان أبو الهيجاء من بلدة اليامون بعد أن أمضى 11 عامًا في سجون الاحتلال، إضافة إلى الشاب وائل مازن سمار من البلدة ذاتها.

وفي محافظة قلقيلية، نفذت قوات الاحتلال حملة في مدينة قلقيلية أسفرت عن اعتقال الطالب الجامعي علاء نزال، والشابين مروان عرباس وعلاء طه.

وفي محافظة الخليل، جرى اعتقال الشاب إسلام إسماعيل تيلخ عقب مداهمة منزله في مخيم الفوار والعبث بمحتوياته.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى