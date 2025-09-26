القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تنفِّذ هجومًا عسكريًا ضد أهداف للاحتلال بيافا المحتلة

نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عمليةً عسكريةً نوعية بصاروخٍ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ نوعِ فلسطين2 الانشطاريِّ متعددِ الرؤوسِ مستهدفاً أهدافًا حساسة عدةً في منطقةِ يافا المحتلة.

وأكدت القوات اليمنية في بلاغ عسكري، فجر اليوم الجمعة، أنَّ العملية حققت أهدافَها بنجاح، وتسببتْ في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئِ وتوقيف الحركة في مطارِ اللد.

وفي سياقٍ آخر، أعلنت القوات اليمنية، أنَّ دفاعاتها الجوية تمكنت من التصدي لعددٍ من التشكيلاتِ القتالية، وذلك بإطلاقِ عددٍ من الصواريخِ أرضِ جوٍّ أثناءَ العدوانِ "الإسرائيليِّ" الأخير على اليمن، مؤكدةً أنها أجبرت بعضَها على المغادرةِ وإفشال جزءٍ من الهجوم.

ودعت القوات اليمنية جميعَ الشركات والسفن المدنية والعسكرية التي تتواجد في مسرح العمليات في البحرين الأحمر والعربيّ أو تعبر منهما إلى ضرورة التعريف عن نفسها وكشف هُويتها، ما لم فإنها ستكون عرضةً للاستهدافِ وتتحمل كامل المسؤوليةِ.

وشددت على أنها ستستمر في تنفيذ المزيد من العمليات وبوتيرةٍ متصاعدة، دفاعًا عن البلد وضمن التصدي للعدوان الإسرائيليِّ وإسنادًا لإخوانِنا الصامدين في غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم.

المصدر / فلسطين أون لاين