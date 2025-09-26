نقابة الأطباء بالضفة تبدأ إضراب عن العمل وسط التزام واسع وتهديد بالتصعيد

غزة/ محمد سليمان

أعلنت نقابة الأطباء عن بدء سلسلة من الإجراءات النقابية التصعيدية اعتباراً من الخميس (أمس)، احتجاجاً بعدم جدية وزارة الصحة الفلسطينية في التعامل مع مطالبها ومعالجة القضايا التي تمس مستقبل المهنة وحق الطبيب في بيئة عمل آمنة.

وأعلنت النقابة أن الدوام بدءاً من الخميس (أمس) في المستشفيات يقتصر على الأطباء المناوبين فقط، بالإضافة إلى تعطيل كامل في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ويستثنى من التعطيل الحالات الطارئة، وإنقاذ الحياة، والتحويلات الطبية الضرورية.

وأكدت النقابة أن هذه الخطوات ستبقى سارية المفعول حتى صدور بيان جديد، مشيرة إلى أن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات حتى تستجيب وزارة الصحة لمطالب الأطباء.

وأكد عدد الأطباء أنهم ملتزمون بقرارات النقابة حتى حصولهم على حقوقهم كاملة من قبل الحكومة، والوقف بالمماطلة.

وأوضح الطبيب محمد عوض أن خطوة الإضراب جاءت متأخرة بسبب الظروف التي يعيشها الوطن، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولكنه جاء في هذا الوقت من أجل تنفيذ مطالب الأطباء.

وقال عوض في حديثه لـ "فلسطين أون لاين": "الأطباء لهم مطالب معروفة منذ عامين ولم تنفذ أو حتى تناقش من قبل وزارة الصحة، أبرزها صرف عدد متأخرات الرواتب، والحفاظ على حياة الأطباء داخل عمله في المستشفيات من التعدي من قبل بعض الأشخاص والمنفلتين".

وأوضح أن الوزارة تماطل في تنفيذ مطالب الأطباء، لذلك لجأت النقابة لخطوة الإضراب عن العمل كخطوة أولى حيث سوف يسبقها خطوات أخرى خلال الأيام القادمة في حالة لم تنفيذ الوزارة مطالب الأطباء والنقابة.

كما أكد الطبيب خالد عودة أن الأطباء يطالبون بصرف حقوقهم منذ أكثر من عامين، وسط رفض وتعنت من قبل وزارة الصحة برام الله، لأسباب غير معروفة، والادعاء أن هناك أزمات مالية تمر بها الحكومة.

وقال عودة في حديثها لـ "فلسطين أون لاين": "الأطباء يبحثون عن حقوقهم وأدنى حق لهم توفير الراتب الكامل أو صرف جزء من مستحقاتهم، أو حتى توفير مواصلات للطبيب من منزله لمكان عمله".

وأضاف: "أكثر من مرة تابعنا جهود نقابة الأطباء من أجل الحصول على حقوق الأطباء ولكن وزار الصحة تماطل وترفض حتى نقاش هذه المطالب وتعتبر أن الوضع لا يسمح في حين هناك بدلات سفر تدفع لوزراء بأموال طائلة دون الحديث عنها أو القول إنها هناك أزمة مالية".

يشار إلى أن نقابة سبق وقررت إغلاق الطوارئ بشكل كامل، وعدم ادخال أي حالات جديدة، استكمالاً لخطواتها الاحتجاجية على "تشهير" الوكيل المساعد في وزارة الصحة أسامة النجار بأطباء الجراحة.

المصدر / فلسطين أون لاين