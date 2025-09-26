لليوم الـ 721.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة في غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 721 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.



وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 12,939 شهيدًا و55,335 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى: 65,427 شهيدًا و167,376 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتقى 6 شهداء وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مستشفى أصدقاء المريض بحي الرمال غربي مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات العنيفة والمتواصلة شمال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأعلن مستشفى العودة أنه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 6 شهداء و10 إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيمات وسط قطاع غزة واستهداف تجمعات المواطنين بالقرب من منطقة ما تُسمى "نتساريم" جنوب منطقة وادي غزة.

ونفَّذ الاحتلال عدة عمليات نسف لمبان سكنية شمال غرب مدينة غزة خلال الساعات الماضية، فيما شن طيران الاحتلال غارات استهدفت محيط منطقة الجامعات غربي مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط كراج الزهرة شرق مدينة غزة، فيما تواصل القصف المدفعي على المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وشرق دير البلح

المصدر / فلسطين أون لاين