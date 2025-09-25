"يويفا" يتجه للتصويت على تعليق عضوية "إسرائيل"

وكالات/ فلسطين أون لاين

أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يتجه إلى التصويت على قرار يقضي بتعليق عضوية "إسرائيل"، على خلفية حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين – فضلا عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الملف – أن أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية لليويفا، المكوّنة من 20 عضوا، قد تدعم التصويت لصالح تعليق مشاركة الفرق الإسرائيلية في البطولات الدولية.

ويأتي هذا التطور قبل أسبوعين فقط من عودة منتخب إسرائيل لخوض مبارياته في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث يواجه النرويج وإيطاليا الشهر المقبل.

وفي المقابل، لم يتضح بعد ما إذا كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيدعم مثل هذه الخطوة، خاصة في ظل العلاقات الوثيقة بين رئيسه جياني إنفانتينو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لعب دورًا رئيسيًا في ملف استضافة كأس العالم المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتزايدت في الأسابيع الأخيرة الدعوات لاستبعاد إسرائيل من الرياضة الدولية، على غرار ما حدث مع روسيا عقب غزوها أوكرانيا عام 2022.

حيث شدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على ضرورة منع إسرائيل من المشاركة في الفعاليات الرياضية الدولية.

وكان يويفا ورئيسه ألكسندر سيفرين قد أظهرا الشهر الماضي موقفًا أكثر تشددًا تجاه إسرائيل، عندما رُفعت لافتات خلال مباراة كأس السوبر الأوروبي في إيطاليا تطالب بوقف قتل المدنيين والأطفال في غزة.

وفي المقابل، أعلن وزير الرياضة والثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم موشيه زواريس، أنهم يعملون "بكثافة خلف الكواليس" لعرقلة أي تحرك داخل يويفا يستهدف تعليق عضوية إسرائيل.

يُذكر أن لجنة تحقيق تابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اتهمت إسرائيل مؤخرًا بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ما عزز الضغوط الدولية على الاتحادات الرياضية لاتخاذ موقف مماثل لذلك الذي اتُخذ ضد روسيا.