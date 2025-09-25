جيش الاحتلال يزعم إحباط عملية اختطاف جندي داخل "إسرائيل"

متابعة/ فلسطين أون لاين

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد فلسطيني من مدينة الطيبة بتهمة التخطيط لاختطاف جندي بهدف استخدامه كورقة مساومة لإنهاء الحرب على غزة.

وزعمت التفاصيل الواردة في بيان النيابة العامة أن الفلسطيني أمين حسن عبد القادر عازم (22 عاما) "تصفّح عازم الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال حسابات ومواقع بدت وكأنها مرتبطة بتنظيم حماس، وشارك في نقاشات بقناة التلغرام 'كتيبة الشهيد عز الدين القسام' التي تناولت أخبارًا نشرها التنظيم. كما شارك في تدريبات لعبة البينتبول بهدف تعزيز الجهوزية العسكرية والتدرّب على السيطرة في إطلاق النار".

وذُكر في لائحة الاتهام أنه "على خلفية الحرب ('السيوف الحديدية')، اتخذ عازم قرارًا باختطاف جنود من أجل استخدامهم كورقة مساومة والمطالبة بإنهاء القتال. بعدها، قام بتحميل إلى جهازه أوراق عمل صادرة عن تنظيم حماس تصف أساليب قتال، وسعى للحصول على سلاح من شخص تحدّث معه عن الوضع في غزة وكان على علم بنيّته لاختطاف جنود، كما حاول تجنيد شركاء إضافيين للخطة. حتى أنّ عازم توجّه لطلب 'فتوى' دينية لتنفيذ الفعل، واستفسر من شخص آخر عمّا إذا كان مسموحًا - بحسب الشريعة الإسلامية اختطاف أشخاص كورقة مساومة. بالإضافة إلى ذلك، حاول التزوّد بوسائل قتالية وملابس تكتيكية، حيث طلب عبر الإنترنت سترة واقية تكتيكية وجهاز اتصال لاسلكي".