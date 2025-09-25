كتائب القسَّام تستهدف جرافتين عسكرتين وتصطاد عددًا من "المستعربين" بحي الشيخ رضوان

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، استهداف جرافتين عسكريتين و"جيب" يتبع لعدد من المستعربين بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، " بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام استهداف جرافتين عسكريتين من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" شمال شرق حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بتاريخ 22-9-2025".

وفي بلاغ عسكري منفصل، أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها تمكنوا من استهداف جيب يتبع لعدد من "المستعربين" بعبوة أرضية قرب مفترق بهلول في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة ما أدى لمقتل من بداخله أول أمس الثلاثاء.

وأمس الأربعاء، وثقت كتائب القسام، أولى عمليات تدمير دبابات تابعة لجيش الاحتلال في عمق مدينة غزة، في ظل عمليات القصف العنيف والنسف بواسطة الآليات العسكرية المفخخة التي يستخدمها الاحتلال.

وبثت القسام، في مقطع مصور، مشاهد لاستهداف دبابة ميركافاة للاحتلال، خلال توغلها في شارع الصناعة بمنطقة تل الهوا بمدينة غزة، بعد رصد مقاتلي القسام توغل آليات الاحتلال في المنطقة.

وأظهرت المشاهد، تمكن المقاتلون من استهداف إحدى الدبابات وإصابتها بصورة مباشرة، وإحداث انفجار كبير بها، بواسطة القذائف المضادة للدروع من طراز الياسين 105.

ومن جانبها، تواصل الفصائل الفلسطينية التأكيد على أنها تخوض "معركة استنزاف مفتوحة"، حيث تنفذ عمليات متكررة ضد القوات المتوغلة، مستخدمةً الكمائن والعبوات المتفجرة والقذائف الموجهة، وهو ما يعكس – بحسب محللين – إصرار المقاومة على مواصلة القتال رغم الكلفة الإنسانية الباهظة.

المصدر / فلسطين أون لاين