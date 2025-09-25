الصحة بغزَّة: 83 شهيدًا و216 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 83 شهيدًا و216 إصابة جديدة، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضمن شهداء لقمة العيش، أشارت وزارة الصحة إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 7 شهداء و50 إصابة جراء المساعدات،

ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,538 شهيدًا وأكثر من 18,581 إصابة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 12,939 شهيدًا و55,335 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى: 65,427 شهيدًا و167,376 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وذكرت وزارة الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



المصدر / فلسطين أون لاين