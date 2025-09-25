الصحة بغزة تُحذِّر: خدمات بنوك الدم في المستشفيات مهدَّدة بالتوقف الكامل

حذرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، من أنَّ خدمات بنوك الدم في المستشفيات مهددة بالتوقف الكامل نتيجة عدم توفر المستهلكات المخبرية وأدوات نقل الدم.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ "العجز الشديد في أصناف المستهلكات بالمختبرات يزيد الأزمة تعقيداً الى جانب النقص الحاد في وحدات الدم ومكوناته".

وأكدت أنه لا يمكن استقبال أو نقل أي من وحدات الدم ومكوناته دون توفر المستهلكات المخبرية.

وأشارت إلى أنَّ الأزمة تعيق تغطية الاحتياج الطارئ للأقسام الحيوية وإجراء الفحوصات المخبرية مع تزايد أعداد الجرحى.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و419 شهيدًا و167 ألفا و160 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين