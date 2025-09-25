فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كتائب القسَّام تستهدف جرافتين عسكرتين وتصطاد عددًا من "المستعربين" بحي الشيخ رضوان

"خطابٌ تاريخيٌّ في الأمم المتحدة".. رئيس كولومبيا يدعو لتوحيد جيوش من أجل تحرير فلسطين

الصحة بغزَّة: 83 شهيدًا و216 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

"حماس" تنعى شهيدي طمون وتؤكد: سياسة الاغتيالات ستزيد من لهيب المُقاومة في الضَّفة

الصحة بغزة تُحذِّر: خدمات بنوك الدم في المستشفيات مهدَّدة بالتوقف الكامل

غزة تغير العالم

"أسطول الصمود" العالمي على بُعد 995 كلم من قطاع غزة

المُقاومة الفلسطينية تستهدفُ مروحيةً للاحتلال بمدينة غزَّة

البوَّالون في زمن الحرب على غزة

نتنياهو يتجنب أجواء أوروبا خشية مذكرات اعتقال دولية

الصحة بغزة تُحذِّر: خدمات بنوك الدم في المستشفيات مهدَّدة بالتوقف الكامل

25 سبتمبر 2025 . الساعة 13:22 بتوقيت القدس
...
الصحة بغزة تُحذِّر: خدمات بنوك الدم في المستشفيات مهدَّدة بالتوقف الكامل

حذرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، من أنَّ خدمات بنوك الدم في المستشفيات مهددة بالتوقف الكامل نتيجة عدم توفر المستهلكات المخبرية وأدوات نقل الدم.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ "العجز الشديد في أصناف المستهلكات بالمختبرات يزيد الأزمة تعقيداً الى جانب النقص الحاد في وحدات الدم ومكوناته".

وأكدت أنه لا يمكن استقبال أو نقل أي من وحدات الدم ومكوناته دون توفر المستهلكات المخبرية.

وأشارت إلى أنَّ الأزمة تعيق تغطية الاحتياج الطارئ للأقسام الحيوية وإجراء الفحوصات المخبرية مع تزايد أعداد الجرحى.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و419 شهيدًا و167 ألفا و160 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #بنوك الدم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة