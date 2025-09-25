فلسطين أون لاين

25 سبتمبر 2025 . الساعة 12:24 بتوقيت القدس
نتنياهو يتجنب أجواء أوروبا خشية مذكرات اعتقال دولية
ترجمة عبد الله الزطمة

في طريقه إلى نيويورك لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعرض "خطة الـ21 نقطة" لإنهاء الحرب، سلكت طائرة رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو مسارًا جنوبيًا غير معتاد، متجنبة أجواء الدول الأوروبية الموقعة على "نظام روما الأساسي" الذي يُلزم بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ووفق ما نشر موقع "القناة 12" اليوم الخميس، فإن المخاوف تركزت بالأساس على فرنسا ودول أوروبية أخرى، خشية أن يضطر نتنياهو إلى الهبوط الاضطراري هناك، مما قد يعرّضه لخطر الاعتقال.

وتؤكد مصادر "إسرائيلية" أن مذكرات الاعتقال الصادرة بحقه ووزير الحرب السابق يوآف غالانت قيدت حركتهما ومنعتهما من زيارة عشرات الدول حول العالم.

ويُلزم "نظام روما الأساسي" الدول الأعضاء باعتقال وتسليم أي شخص تصدر بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الدولية. وفي المقابل، لم توقّع قوى دولية كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند على المعاهدة، بينما أعلنت دول أخرى، منها "إسرائيل" والسودان، نيتها الانسحاب منها.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين
