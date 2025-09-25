سرايا القدس تستهدف دورية "إسرائيلية" في البيرة

أعلنت سرايا القدس – كتيبة رام الله، اليوم الخميس، أن إحدى تشكيلاتها القتالية في "سرية البيرة" نفذت عملية إطلاق نار استهدفت دورية عسكرية إسرائيلية على حاجز "سطح مرحبا" جنوب مدينة البيرة.

وقالت سرايا القدس-كتيبة رام الله في بلاغ عسكري، "بعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاتنا القتالية في سرية البيرة أكدوا لنا تمكنهم في تمام الساعة 01:12ص اليوم من استهداف دورية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خلال تمركزها على حاجز (سطح مرحبا) بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة في صفوف العدو".

وفي وقت سابق من اليوم، نعت سرايا القدس شهيدين من سرية طمون كتيبة طوباس بعد خوضهما اشتباكا مع قوات إسرائيلية ببلدة طمون شمالي الضفة.

وكانت مصادر محلية، أفادت باستشهاد مقاوميْن فجر اليوم الخميس، بعد أن اشتبكا مع قوة "إسرائيلية" حاصرتهما في منزل ببلدة قرب طوباس في الضفة الغربية،

وقالت المصادر، إن الشابين المطاردين علاء ومحمد سليمان اشتبكا عدة ساعات مع القوة الإسرائيلية.

وأضافت أن القوة المهاجمة قصفت المنزل المحاصر ست مرات بقذائف "الإنيرجا".

والجمعة الماضية، أعلنت سرايا القدس عن تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله.

وقالت "سرايا القدس - كتيبة رام الله"، في بلاغ مقتضب حينها: "نعلن عن تفجير عبوة ناسفة موجهة من نوع (سجيل 2) في آلية عسكرية على محور شارع "ألون" الاستيطاني، محققين إصابات مؤكدة".

المصدر / فلسطين أون لاين