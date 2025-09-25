أسعار الذهب تستقر مع انخفاض طفيف للدولار

استقرت أسعار الذهب الخميس في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية للحصول على مزيد من المؤشرات حول المسار الذي يمكن أن يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتراجع الدولار قليلا مما قدم بعض الدعم للمعدن النفيس.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3734.04 دولار للأوقية (الأونصة) واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ ديسمبر عند 3765.20 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل السبائك المقومة به أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي الأربعاء إنها "دعمت بشكل كامل" قرار المركزي الأمريكي بخفض الفائدة الأسبوع الماضي وتتوقع المزيد من التخفيضات في المستقبل.

وذكر إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى تيستي لايف "قد يعكس هذا التحرك التوقعات بأن البنك المركزي يعتزم دفع الاقتصاد الأمريكي بقوة بينما يعيد تركيزه على سوق العمل".

وأكد جيروم باول رئيس المركزي الأمريكي الثلاثاء على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين مخاطر التضخم وضعف سوق الوظائف في قرارات السياسة النقدية القادمة.

على جانب آخر، تراجعت أسعار النفط وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن قفزت إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع خلال الجلسة السابقة على خلفية الانخفاض المفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوعية والمخاوف من أن تؤدي الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة في روسيا إلى اضطراب الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.26 بالمئة إلى 69.13 دولار للبرميل بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.31 بالمئة إلى 64.79 دولار للبرميل.



وارتفعت عقود الخامين 2.5 بالمئة في الجلسة السابقة. وتلقت الأسعار دعما بعد أن انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بشكل مفاجئ بمقدار 607 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أيلول/ سبتمبر ، حسبما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأربعاء.

المصدر / وكالات