صحيفةٌ عبرية: "حماس" جعلت عملية أسر الجنود هدفًا رئيسيًا خلال توغلهم بمدينة غزَّة

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إنَّ "حماس" زرعت عددًا كبيرًا من العبوات بهدف إصابة القوات، مشيرةً إلى أنَّ خطرًا آخرًا يتعلق بحالة المباني العالية، التي بدأت بالتفكك بفعل الغارات، حيث تتساقط حجارة وكتل إسمنتية وجدران، وتشكل خطرًا على تقدم القوات.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنَّ "حماس" تتجنب خوض معارك منظمة بخطوط دفاعية مقابل قوات الجيش، بل تتحصن تحت الأرض وتستعد لحرب عصابات تعتزم من خلالها مهاجمة القوات بعد تمركزها في مواقعها داخل المدينة.

وأضافت "حاليًا تواجه قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في شمال مدينة غزة المزيد من خلايا مسلحة تحاول تحديها، وخلال العيد سُجلت عدة اشتباكات".

وأكدت، أن المنظومة الأمنية يرون أن محاولة أسر أي جندي إسرائيلي هو الإنجاز الذي تسعى حماس لتحقيقه في المدى القريب، ولذلك يعمل الجيش على توعية جميع القوات والمقاتلين بطبيعة هذا التهديد وكيفية تجنب إتاحة فرصة لحماس لتنفيذه.

وفي وقت سابق، كشف مسؤولون كبار في جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أن المنظومة "الأمنية" لديهم تستعد لاحتمال محاولة أسر جنود في منطقة القتال بمدينة غزة؛ إضافةً إلى رصد نوايا متزايدة لتنفيذ عمليات ضد "إسرائيليين" في الخارج.

وقال المسؤولون لعائلات أسرى الاحتلال لدى المُقاومة في غزَّة، إنه لا معلومات لديهم عن مكان تواجد الأسرى، وهذا يعني أنهم عرضة للخطر بسبب توسع العملية الإسرائيلية، وعدم وجود معلومات عن مكانهم.

وفي 29 أغسطس الماضي، أكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام أن خطط العدو الاجرامية باحتلال غزة ستكون وبالاً على قيادته السياسية والعسكرية، وأن جيش الاحتلال سيدفع ثمنها من دماء جنوده، مع زيادة فرص أسر جنود جدد.

وأضاف أبو عبيدة، أن المجاهدين في حالة استنفار وجهوزية كاملة، ومعنوياتهم عالية، وسيقدّمون نماذج فذّة في البطولة والاستبسال، ولقن الغزاة دروسًا قاسية بعون الله.

وأشار أبو عبيدة إلى أن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو ووزرائه قرروا تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف وإخفاء معظم جثث القتلى، وهو ما ستتحمل الحكومة والجيش الإسرائيلي كامل المسؤولية عنه.

المصدر / فلسطين أون لاين