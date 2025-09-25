مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عددًا من المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت، أن المستوطنين أدوا طقوسًا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، وسط حراسة مشددة.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على بوابات المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة، وضيقت على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد.

وأعلنت جماعات "الهيكل" المتطرفة أن 58,310 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال السنة العبرية الماضية، الممتدة من 3 تشرين الأول/أكتوبر 2024 حتى 22 أيلول/سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 14% عن العام الماضي الذي سجّل 51,223 مقتحمًا.

المصدر / وكالات