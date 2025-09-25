فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

الهلال الأحمر بغزَّة: نواجه عراقيل كثيرة من الاحتلال للوصول إلى المُصابين والمفقودين تحت الأنقاض

إسبانيا ترسل سفينةً حربية لحماية "أسطول الصمود" المتجه إلى غزَّة

مسؤول أممي: طفل يُقتل كل ساعة في غزة والعالم يقف عاجزًا

الدَّاخل المُحتل: مقتل شاب بالرصاص في كفر قرع

قيادي في "حماس" يعلّق على إدانة عباس للمُقاومة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

هجمات تستهدف سفن أسطول الصمود وسط إصرار على مواصلة الإبحار

حين يفقد الكفيف عصاه.. قصة ألم في خيمة نزوح

من مدرب كرة قدم إلى أسير للفراش.. حكاية عمرو صيدم

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

25 سبتمبر 2025 . الساعة 10:32 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عددًا من المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت، أن المستوطنين أدوا طقوسًا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، وسط حراسة مشددة.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على بوابات المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة، وضيقت على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد.

وأعلنت جماعات "الهيكل" المتطرفة أن 58,310 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال السنة العبرية الماضية، الممتدة من 3 تشرين الأول/أكتوبر 2024 حتى 22 أيلول/سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 14% عن العام الماضي الذي سجّل 51,223 مقتحمًا.

المصدر / وكالات
#اقتحام الأقصى #الأعياد اليهودية #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة