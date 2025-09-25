الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت شبانًا وطلابًا وأسرى محررين، بالإضافة إلى احتجاز عدد من المواطنين لفترات متفاوتة خلال اقتحام منازلهم.

ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي ياسر جرادات من بلدة سعير، والناشط الاجتماعي محمد نعمان عصفور من مخيم الفوار، إضافة إلى عدد من المواطنين في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل وبلدة سعير. كما تم اعتقال الأسير المحرر محمود عوض من مدينة حلحول، والأسير المحرر مراد عليان من حي رأس العامود في سلوان بالقدس، بعد اقتحام منزله.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت محمد علاء حسن الريماوي من منزله في حي المصايف، بالإضافة إلى الشابين يونس أحمد الريماوي ونسيم حسني البرغوثي من بلدة بيت ريما.

وفي بيت لحم، طالت الاعتقالات الشاب مجد نادر جبران من منطقة العبيات، في حين تم اعتقال كل من محمود حكمت عيسى ومحمود علي رشيد صلاح من مدينة الخضر.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد براء عدس من بلدة عنبتا أثناء تواجده في مكان عمله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في سلفيت كل من أحمد رسمي الخفش من مردا، ورئيس بلدية فائد صبرة وأمين سر الحركة محمد صبرة ونائبه حاتم سمارة من بروقين، وتم الإفراج عنهم لاحقًا.

وفي القدس، تم تمديد اعتقال الشاب زيد أبو قويدر من سلوان ليوم الأحد المقبل، واعتقال الأسير المحرر مراد عليان من سلوان حي رأس العامود، مع العلم أنه تحرر قبل أسبوعين تقريبًا من سجون الاحتلال.

أما في جنين، فقد شمل الاعتقال الطفل عمرو افطيمية من منزله في بلدة كفر راعي.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى