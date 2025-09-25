الدَّاخل المُحتل: مقتل شاب بالرصاص في كفر قرع

قُتل شاب في جريمة إطلاق نار وقعت بمدينة كفر قرع في منطقة المثلث الشمالي، صباح اليوم الخميس.

وأفاد المسعفون والمضمدون بإصابة رجل يبلغ من العمر 29 عامًا، لا تبدو عليه علامات الحياة، بجرح نافذ، وأُعلن عن وفاته".

وقال مسعف الطوارئ إن "الرجل كان فاقدًا للوعي، بلا نبض ولا تنفس، مصابًا بجروح نافذة في جسده. أجرينا له فحوصات طبية، لكن إصاباته كانت حرجة، واضطررنا لإعلان وفاته في مكان الحادثة".

وفي سباق جرائم القتل بالمجتمع العربي، قُتل الشاب ميلاد شحادة من كفر ياسيف، مساء أمس الأربعاء، في جريمة إطلاق نار استهدفته داخل سيارته في قرية أبو سنان بالجليل الغربي، وفق ما جاء في بيان للشرطة الإسرائيلية. وأفادت بأن الطواقم الطبية أعلنت وفاته في المكان متأثرًا بجراحه الخطيرة.

بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 187 قتيلا.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن من بين الضحايا 185 مواطنا عربيا بالإضافة إلى مقيمين، بينهم 19 امرأة.

وتشير المعطيات إلى أن 157 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان 94 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم ثلاثة أطفال لم يبلغوا سن الثامنة عشرة. كما سجلت 9 حالات قتل من قِبل الشرطة.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم العنف والجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، ومحاسبة المجرمين.

