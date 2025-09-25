شهيدان في اشتباكٍ مسلَّح مع قوات الاحتلال جنوب طوباس

فلسطين أون لاين

25 سبتمبر 2025 . الساعة 08:24 بتوقيت القدس
شهيدان بعد اشتباكٍ مسلَّح مع قوات الاحتلال جنوب طوباس

استشهد المطاردان علاء جودت سليمان ومحمد قاسم سليمان من بلدة طمون جنوب شرق طوباس، فجر اليوم الخميس، عقب اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاصرت منزلا تحصنا بداخله لساعات.

وقالت مصادر محلية، إن المُطاردين علاء جودت سليمان، ومحمد قاسم، بعد أن خاضا اشتباكًا مُسلحًا مع قوات خاصة إسرائيلية حاصرت منزلًا تحصنا بداخله لعدة ساعات في بلدة طمون إلى الجنوب من طوباس.

وذكرت المصادر أن قوات خاصة "إسرائيلية" تسللت إلى طمون، وحاصرت فجر الخميس، منزلًا في المنطقة الشرقية من البلدة؛ قبل أن تصل آليات وتعزيزات عسكرية إسرائيلية مدعومة بطائرات مسيرة حربية للمشاركة في الاشتباك المسلح.

وخلال المواجهة، أطلقت قوات الاحتلال ثلاث قذائف "إنيرجا" باتجاه المنزل المحاصر، فيما أعلنت البلدة منطقة عسكرية مغلقة ومنعت المواطنين من الاقتراب من مكان الاشتباك.

