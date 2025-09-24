ويتكوف: آمل الإعلان عن انفراج بشأن غزة في الأيام المقبلة

فلسطين أون لاين

24 سبتمبر 2025 . الساعة 21:51 بتوقيت القدس
...
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعرب المبعوث الأمريكي للشرق الأسط ستيف ويتكوف عن أمله، وربما توقعه، “الإعلان عن شكل ما من الانفراج بشأن غزة خلال الأيام المقبلة”، مشيرًا إلى أن خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط وغزة، المكونة من 21 نقطة، عُرضت على بعض القادة خلال الاجتماع مع الرئيس الأمريكي.

وجاءت تصريحات ويتكوف عقب اجتماع ترامب مع قادة دول عربية وإسلامية، أمس الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أصدر قادة عدد من الدول العربية والإسلامية، بيانًا مشتركًا عقب اجتماعهم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدين أن الأولوية هي إنهاء حرب غزة بشكل فوري وتحقيق وقف لإطلاق النار.

وقال القادة في بيانهم إنهم شددوا خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على استقرار الضفة الغربية والقدس، مؤكدين في الوقت ذاته دعمهم لجهود الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية بما يضمن تعزيز أدائها ودورها السياسي.

وأشار البيان إلى أن القادة اتفقوا مع ترامب على أن إعادة إعمار غزة تتطلب خطة شاملة، مع تأكيد التزامهم بضمان نجاح هذه الخطط عبر توفير الدعم السياسي والمالي اللازم.

وأكد المجتمعون أن استمرار الحرب يفاقم الأوضاع الإنسانية، وأن مسؤولية المجتمع الدولي تفرض التحرك السريع لوقف نزيف الدم وإطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى سلام عادل ودائم.

 

 

 

 

 

