وكالات/ فلسطين أون لاين

طالب الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش، بإخضاع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وكل مسؤوليه المتورطين في الإبادة الجماعية بغزة، للمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية.

وقال بوريتش خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "لا أريد أن أرى بنيامين نتنياهو وعائلته يمزقون إربا بقصف صاروخي بل أريد أن أرى نتنياهو والمسؤولين عن الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني يقفون أمام محكمة العدل الدولية".

وتابع: "اليوم في عام 2025، الآلاف من البشر الأبرياء يفقدون حياتهم فقط لأنهم فلسطينيون، تماما كما فقد الملايين حياتهم قبل 80 عاما فقط لأنهم يهود".

ووصف بوريتش الأزمة بأنها عالمية "لأنها أزمة إنسانية"، مشيرا إلى أن "آلاف البشر الأبرياء يفقدون حياتهم لمجرد أنهم فلسطينيون.. بدلا من الحديث عن الأرقام أو الإدانات أو المطالب، أود التحدث اليوم عن الإنسانية".

وأكد أنه "عندما يستلقي الأطفال تحت الأنقاض، هناك ألم حقيقي في بلدنا، في تشيلي"، التي تضم أكبر تجمع فلسطيني في العالم خارج الدول العربية.

وشدد الرئيس التشيلي، على أنه لا يمكن التسامح مع العنف بأي شكل من الأشكال، قائلا: "إحدى المشاكل التي نواجهها كبشرية هي أن الألم يولد الكراهية في كثير من الأحيان، لكن يجب مواجهته.. وتحويل دوافع الكراهية إلى رغبات في العدالة، لا تقدموا أي تنازلات للعنف".

وانتقد بوريتش عدوان الاحتلال على قطر والتفجيرات في إيران، مصرا على أن المجتمع الدولي يجب أن يحارب الكراهية ويعزز النظام متعدد الأطراف.

وأضاف: "في هذه المرحلة، لم أعد أعرف ماذا أقول عن غزة، لأن كثيرين قالوا كل شيء من هذا المنبر وغيره، لكن فوق كلماتنا لا تزال نظرات الموتى الذين فقدوا حياتهم وهم أبرياء تتردد في أذهاننا".

المصدر / وكالات