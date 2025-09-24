فلسطين أون لاين

24 سبتمبر 2025 . الساعة 19:50 بتوقيت القدس
الصحة العالمية: 15 ألفًا و600 مريض في غزة بحاجة لإجلاء طبي
وكالات/ فلسطين أون لاين

 قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن ما لا يقل عن 15 ألفا و600 مريض في قطاع غزة، بحاجة إلى إجلاء طبي.

وأفاد في تدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية، الأربعاء، أن ما لا يقل عن 15 ألفا و600 مريض في غزة، بينهم 3 آلاف و800 طفل، يحتاجون إلى إجلاء طبي بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وأعرب غيبريسوس عن أمله في أن يتلقى هؤلاء الأفراد رعاية صحية تنقذ حياتهم.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و419 شهيدا و167 ألفا و160 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب مجاعة أودت بحياة 442 شخصا بينهم 147 طفلا.

