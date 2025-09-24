الزَّميل يحيى اليعقوبي يفوز بجائزة "هيكل" للصِّحافة العربيَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

فاز الزميل في صحيفة "فلسطين" يحيى اليعقوبي بجائزة "محمد حسنين هيكل" المرموقة للصحافة العربية لدورة عام 2025، عن ملف تضمن أبرز أعماله الصحفية التي توثق حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وجرى إعلان الفوز خلال حفل نظمته مؤسسة هيكل ونقابة الصحفيين المصريين بمقر النقابة في القاهرة، بحضور نخبة من كبار الصحفيين المصريين.

وتعد جائزة هيكل من أرفع الجوائز على مستوى المنطقة العربية، وتمنحها سنوياً مؤسسة محمد حسنين هيكل في ذكرى ميلاده، وتهدف إلى تشجيع الصحفيين العرب على التميز المهني.

وشهد هذا العام تكريم ثلاثة صحفيين هم: يحيى اليعقوبي عن تغطيته الميدانية لحرب الإبادة في غزة، والصحفية سلمى عبد العزيز من السودان عن تحقيقاتها الاستقصائية حول كارثة الجوع وتداعيات الحرب هناك، والصحفي يوسف عقيل من مصر عن أعماله في صحافة البيانات وملفاته حول استهداف الصحفيين في غزة. وبذلك ارتفع إجمالي عدد المكرمين منذ انطلاق الجائزة إلى 21 صحفياً وصحفية.

وفي كلمة مسجلة عرضت خلال الحفل، قال اليعقوبي من داخل خيمة نزوحه: "قبل أيام قليلة خرجت من تحت الأحزمة النارية بمدينة غزة إلى وجهة نزوح جديدة، والحرب لا تفرق بين صحفي وأي إنسان آخر لأن الكل مستهدف".

وأضاف: "نحن في الصحافة أصبحنا الهدف الأول لأننا من ننقل الصورة والصوت والكلمة".

وأعرب عن سعادته بالفوز رغم ظروف الحرب وويلاتها، معتبراً أنه يضاف إلى سجل مهني حافل، ومؤكداً أن الجائزة انتصار لأرواح شهداء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما أهدى الفوز لعائلته ولأبناء شعبه وأرواح الشهداء، مشدداً على أن الواجب المهني والوطني يحتم على الصحفيين البقاء في الميدان.

وعبر عن أمله في أن تنتهي الحرب، وأن يلتقي بالصحفيين المصريين في غزة ليروي لهم القصص وجهاً لوجه.

ويذكر أن اليعقوبي حاز على عدة جوائز خلال مسيرته الصحفية، من أبرزها جائزة سمير قصير لحرية الصحافة، وجائزة بيت الصحافة واللجنة الدولية للصليب الأحمر (مرتان)، وتم تكريمه في حفل كبير عام 2022 بمدينة الدوحة من قبل الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، وكذلك من الاتحاد الأوروبي في تونس في العام نفسه لوصوله إلى نهائيات مسابقات صحفية دولية وإقليمية.

المصدر / فلسطين أون لاين