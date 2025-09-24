بالأسماء...13 شهيدًا في مجزرة دامية بحقِّ النَّازحين في مخيَّم النُّصيرات

غزة/ فلسطين أون لاين

ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة "دامية" راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم أطفال ونساء، اليوم الأربعاء، وذلك بقصفه بوابة ملعب يؤوي آلاف النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، أن استقبل مستشفى العودة في النصيرات استقبل 13 شهيدًا، معظمهم أشلاء ممزقة، إضافة إلى 17 إصابة خطيرة، عقب استهداف الاحتلال تجمعًا للمدنيين أمام بوابة ملعب النجوم في منطقة السوق بالمخيم.

وعُرف من شهداء القصف على تجمع للمواطنين أمام بوابة ملعب النجوم بمخيم النصيرات:

1 _ الشهيد / حسن محمود حسين .

2 _ الشهيد / مصطفى جمعة مطر .

3 _ الشهيدة / هالة جمعة مطر .

4 _ الشهيدة / جوري محمد مطر.

5 _ الشهيدة / فاطمة جمعة مطر .

6 _ الشهيد / جمعة محمد مطر .

7 _ الشهيدة / جمانة محمد مطر .

8 _ الشهيدة / حنان خليل العرقان .

9 _ الشهيدة / جملات عبدالحافظ الخالدي .

10 _ الشهيدة / زينب صبري بدوان .

11 _ شهيد مجهول الهوية

12 شهيد مجعول الهوية

13 شهيد مجهول الهوية

ووفقًا لما ذكرته مصادر طبية في غزة، فقد بلغ عدد الشهداء منذ ساعات الفجر 79 مواطنًا، بينهم 50 في مدينة غزة وحدها، إضافة إلى 9 من طالبي المساعدات جنوبي القطاع.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن إجمالي حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفع إلى 65,419 شهيدًا و167,160 مصابًا.



