فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حالة جديدة من تشوُّه الأجنَّة في غزَّة... طفل يولد بورم "عصعصي" نادر

"اشتعلت النِّيران"... القسَّام توثَّق أولى عمليَّات تدمير دبَّابات الاحتلال في مدينة غزَّة

هل يردُّ نتنياهو على الاعترافات بدولة فلسطين بضمِّ الضَّفَّة الغربيَّة؟

فيديو يُربك النشطاء.. ما صحة انسحاب وفود من كلمة نتنياهو في الأمم المتحدة؟

محكمة أسترالية تُنصف صحافية فُصلت بسبب منشور عن غزة

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

الصحة: 37 شهيدًا و175 إصابة وصلوا مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية

منعطف الحرب: سياسات التهجير دعم الأسلحة ومستقبل المقاومة الفلسطينية

أمن المقاومة يكشفُ تفاصيلَ وقوع عددٍ من العملاء في قبصتهم.. "هذا ما كانوا يخطِّطون له"

الدفاع المدني: مئات العائلات تفترش الأرض منذ أيام بعد أن أجبرها الاحتلال على النُّزوح

استشهاد لاعب كرة القدم الفلسطيني محمد السطري في غزّة

24 سبتمبر 2025 . الساعة 17:37 بتوقيت القدس
...
استشهاد لاعب كرة القدم الفلسطيني محمد السطري في غزّة
غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد لاعب كرة القدم الفلسطيني محمد السطري، اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال أثناء انتظاره الحصول على مساعدات غذائية بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونقلا عن مصدر طبي في غزة، فإن "لاعب نادي شباب رفح محمد السطري استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال غربي رفح".

وبدعم أمريكي/ تواصل "إسرائيل" حرب الإبادة الجماعية بغزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل جيشها أكثر من 355 لاعب كرة قدم فلسطيني، إضافة إلى تدمير معظم البنية الرياضية، وفقا للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وخلال الأيام القليلة الماضية، دعا خبراء في الأمم المتحدة والاتحاد الفلسطيني، عبر بيانين منفصلين، إلى تعليق مشاركة الفرق واللاعبين الإسرائيليين في المسابقات الدولية، حتى وقف حرب الإبادة.

وخلّفت الإبادة 65 ألفا و419 شهيدًا و167 ألفا و160 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب مجاعة أودت بحياة 442 شخصا بينهم 147 طفلا.

#قطاع غزة #غزة #الحرب على غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة