استشهاد لاعب كرة القدم الفلسطيني محمد السطري في غزّة

غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد لاعب كرة القدم الفلسطيني محمد السطري، اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال أثناء انتظاره الحصول على مساعدات غذائية بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونقلا عن مصدر طبي في غزة، فإن "لاعب نادي شباب رفح محمد السطري استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال غربي رفح".

وبدعم أمريكي/ تواصل "إسرائيل" حرب الإبادة الجماعية بغزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل جيشها أكثر من 355 لاعب كرة قدم فلسطيني، إضافة إلى تدمير معظم البنية الرياضية، وفقا للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وخلال الأيام القليلة الماضية، دعا خبراء في الأمم المتحدة والاتحاد الفلسطيني، عبر بيانين منفصلين، إلى تعليق مشاركة الفرق واللاعبين الإسرائيليين في المسابقات الدولية، حتى وقف حرب الإبادة.

وخلّفت الإبادة 65 ألفا و419 شهيدًا و167 ألفا و160 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب مجاعة أودت بحياة 442 شخصا بينهم 147 طفلا.