"اشتعلت النِّيران"... القسَّام توثَّق أولى عمليَّات تدمير دبَّابات الاحتلال في مدينة غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

وثقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، أولى عمليات تدمير دبابات تابعة لجيش الاحتلال في عمق مدينة غزة، في ظل عمليات القصف العنيف والنسف بواسطة الآليات العسكرية المفخخة التي يستخدمها الاحتلال.

وبثت القسام، في مقطع مصور، مشاهد لاستهداف دبابة ميركافاة للاحتلال، خلال توغلها في شارع الصناعة بمنطقة تل الهوا بمدينة غزة، بعد رصد مقاتلي القسام توغل آليات الاحتلال في المنطقة.

وأظهرت المشاهد، تمكن المقاتلون من استهداف إحدى الدبابات وإصابتها بصورة مباشرة، وإحداث انفجار كبير بها، بواسطة القذائف المضادة للدروع من طراز الياسين 105.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلن الاحتلال "الإسرائيلي"، مقتل الرائد شاحار نتانيل بوزاغلو (27 عامًا)، وهو قائد سرية في الكتيبة 77 التابعة للواء المدرعات السابع، بعد إصابته بقذيفة "آر بي جي"، أطلقها مقاومون فلسطينيون على دبابة جنوب مدينة غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنَّ بوزاغلو عمل تحت إمرة لواء "غولاني" ضمن توسيع عملية "عربات جدعون 2"، أُصيب بجروح بالغة خلال الاشتباك، ونُقل إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع حيث أُعلن عن وفاته لاحقًا.

وبحسب إحصاءات رسمية لجيش الاحتلال، فقد قُتل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 910 جنود إسرائيليين، بينهم 464 في المعارك المباشرة داخل غزة، فيما أصيب 6271 عسكرياً بجروح متفاوتة.

ومن جانبها، تواصل الفصائل الفلسطينية التأكيد على أنها تخوض "معركة استنزاف مفتوحة"، حيث تنفذ عمليات متكررة ضد القوات المتوغلة، مستخدمةً الكمائن والعبوات المتفجرة والقذائف الموجهة، وهو ما يعكس – بحسب محللين – إصرار المقاومة على مواصلة القتال رغم الكلفة الإنسانية الباهظة.