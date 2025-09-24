جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 في غزة: المواعيد والتخصصات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن جدول امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2025 في قطاع غزة. من المقرر أن تبدأ الامتحانات للدورة الأولى يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، وتستمر حتى الأربعاء 15 أكتوبر 2025.

مواعيد الامتحانات حسب التخصصات

يشمل الجدول جميع الفروع الدراسية: الفرع الأدبي، والفرع العلمي، والفرع الشرعي، وريادة الأعمال، والفرع الزراعي، والفرع الصناعي، والاقتصاد المنزلي.

الاثنين 6 أكتوبر: يبدأ جميع الطلبة في كافة الفروع بامتحان التربية الدينية.

الثلاثاء 7 أكتوبر: مخصص لامتحان اللغة الإنجليزية لجميع الفروع.

الأربعاء 8 أكتوبر: يختلف الامتحان حسب الفرع:

الأدبي: الجغرافيا.

العلمي: العلوم الحياتية.

الشرعي: الحديث الشريف وعلومه.

ريادة الأعمال، والزراعي، والصناعي، والاقتصاد المنزلي: العلوم المهنية الخاصة، وتشمل المحاسبة، والعلوم الحياتية، وعلم الزراعة، والرسم الهندسي.

الخميس 9 أكتوبر: مخصص لامتحان الفيزياء لكافة الفروع، بالإضافة إلى التاريخ للفرعين الأدبي والشرعي.

السبت 11 أكتوبر: يمتحن الطلبة في اللغة العربية لجميع الفروع.

الأحد 12 أكتوبر: يختلف الامتحان حسب الفرع:

الأدبي، والعلمي، وريادة الأعمال: الثقافة العامة.

الشرعي: القرآن وعلومه.

الزراعي، والصناعي، والاقتصاد المنزلي: الكيمياء، وعلم الصناعة.

الاثنين 13 أكتوبر: امتحان تكنولوجيا المعلومات لكافة الفروع.

الثلاثاء 14 أكتوبر: امتحان الرياضيات لجميع الفروع.

الأربعاء 15 أكتوبر: آخر يوم للامتحانات، حيث سيؤدي طلبة الفرع العلمي امتحان الرياضيات 2، بينما يؤدي طلبة الفرعين الصناعي والاقتصاد المنزلي امتحان التدريب العملي.

ملاحظات هامة

تبدأ جلسة الامتحانات الأولى للفرعين الأدبي والشرعي الساعة 8:30 صباحًا.

تبدأ جلسة الامتحانات الثانية للفرعين الأدبي والشرعي الساعة 1:30 ظهرًا.





المصدر / فلسطين أون لاين