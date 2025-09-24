الإغاثة الطبية: انقطاع الإمدادات التي كانت تأتي من الجنوب إلى مدينة غزة

أعلن مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت، انقطاع الإمدادات التي كانت تأتي من الجنوب إلى مدينة غزة خصوصًا الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

وقال زقوت في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنَّ إجبار الكوادر الطبية على النزوح نحو الجنوب بعد إفراغ الاحتلال لمناطقهم من السكان يساعد في انهيار القطاع الصحي.

وأشار إلى أنَّ بعض المشافي خرجت عن الخدمة مثل مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى العيون و8 مراكز صحية تم تدميرها منها مركز الإغاثة الطبية الفلسطينية في منطقة السامر وهو من أكبر المراكز التي تساند المشافي بالفحوصات المخبرية.

وأوضح أنَّ عملية التنقل داخل قطاع غزة للطواقم من منازلهم للمشافي خطرة جدًا، لافتًا إلى أنَّ الطواقم مجبرة على البقاء داخل المستشفيات.

وأضاف "مع تقدم آليات الاحتلال نحو مدينة غزة وإفراغ السكان أصبح العمل داخل المشافي صعب للغاية، والمشافي تبقى حتى اللحظة الأخيرة إلى أن يتم إخلائها قسرا من جيش الاحتلال".

وأكد زقوت أنَّ خيار النزوح أو البقاء في غزة غير موجود وجميع من نزحوا أُجبروا تحت تهديد القصف والقتل.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و382 شهيدًا و166 ألفا و985 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا

