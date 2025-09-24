فرصتك للدراسة في تركيا: منح دراسية لطلبة غزة

تُعلن وزارة التربية والتعليم العالي عن توفر منح دراسية حصرية لطلبة قطاع غزة، تتيح لهم فرصة الحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات متنوعة بالجامعات التركية للعام الأكاديمي 2025/2026. هذه المنح موجهة بشكل خاص للطلبة الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة الفلسطينية في جمهورية مصر العربية خلال عامي 2024 و2025.

كيفية التقديم والشروط المطلوبة

للتقديم على هذه المنح، يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية:

- التقديم إلكترونيًا فقط: يجب تعبئة الطلب الإلكتروني الخاص بالوزارة وتحميل جميع الوثائق المطلوبة على النظام. أي طلب ورقي أو طلب لا تُحمّل فيه الوثائق كاملة سيُعتبر لاغيًا.

- الموعد النهائي: آخر موعد للتقديم هو يوم الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025، في تمام الساعة الثانية ظهرًا. يُنصح بالتقديم قبل هذا الموعد لتجنب أي مشاكل تقنية.

- الوثائق المطلوبة: يُمكن للطلاب الاطلاع على كافة تفاصيل المنح والوثائق اللازمة من خلال الرابط المخصص على موقع الوزارة.

لتقديم الطلب، يُرجى الضغط على الرابط التالي: [رابط التقديم]



معلومات الاتصال بالوزارة

للاستفسار أو للحصول على المزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية في وزارة التربية والتعليم العالي، اضغط هنا

