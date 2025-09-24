فلسطين أون لاين

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

24 سبتمبر 2025 . الساعة 10:20 بتوقيت القدس
اقتحم مستوطنون، صباح يوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، في اليوم الثاني لما يسمى عيد "رأس السنة" العبرية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسًا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، وسط حراسة مشددة.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على بوابات المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة، وضيقت على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد.

وأعلنت جماعات "الهيكل" المتطرفة أن 58,310 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال السنة العبرية الماضية، الممتدة من 3 تشرين الأول/أكتوبر 2024 حتى 22 أيلول/سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 14% عن العام الماضي الذي سجّل 51,223 مقتحمًا.

وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى، والرباط في باحاته، إفشالًا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / وكالات
#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية

