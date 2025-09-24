استشهاد الشاب أحمد براهمة برصاص الاحتلال جنوب جنين

فلسطين أون لاين

24 سبتمبر 2025 . الساعة 10:01 بتوقيت القدس
استشهد، صباح اليوم الأربعاء، شاب فلسطيني برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة عنزا جنوب المدينة، شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان، استشهاد الشاب أحمد جهاد براهمة (24 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة عنزا جنوب جنين.

وكانت طواقم الهلال الأحمر، قد نقلت الشاب براهمة بعد إصابته برصاص الاحتلال في الصدر.

واقتحمت قوات الاحتلال عنزا بعدة اليات عسكرية وانتشرت في شوارعها، وأغلقت دوار عنزة الرئيسي ما أعاق حركة سير المواطنين على شارع نابلس -جنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت في وسطها، وأطلق الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت، لتندلع مواجهات مع الشبان.

المصدر / وكالات
