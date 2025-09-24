الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضَّفة الغربيَّة

فلسطين أون لاين

24 سبتمبر 2025 . الساعة 09:40 بتوقيت القدس
اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، عددًا من المواطنين الفلسطينيين؛ بينهم طفلان، خلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، تخللها إطلاق نار، تفتيش منازل، والتنكيل بالأهالي.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل سيف البرغوثي (14 عامًا) عقب اقتحام منزل عائلته في قرية دير أبو مشعل شمال غرب المدينة.

كما واصلت مداهماتها في بلدات ترمسعيا، دير ابزيع، نعلين، ومدينة البيرة، حيث أخضعت عددًا من المواطنين لتحقيقات ميدانية واعتدت على بعضهم.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وداهمت منزل رئيس بلديتها أمجد عطاطرة، بالتزامن مع مداهمات في صانور وقباطية وحي المراح، حيث اعتقلت شابين كانا على دراجة نارية ولم تُعرف هويتهما بعد. كما اعتقلت الشاب صالح جرار من واد برقين أثناء تواجده في صيدلية الظاهر بمدينة جنين، إضافة إلى اعتقال إياد أبو الليل وبراء العمر جحامنة من حي الهدف في محيط مخيم جنين.

من جانبها، أعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين عن تأجيل الدوام المدرسي في بلدة يعبد حفاظًا على سلامة الطلاب، على أن يُعوّض غدًا الخميس.

أما في الخليل، فقد شهدت بلدتا سعير وإذنا اقتحامات متزامنة، أسفرت عن اعتقال الشاب أنس مطور عقب إطلاق النار عليه وإصابته قبل اعتقاله، إلى جانب اعتقال المواطن حاتم مخامرة من منطقة البركة في يطا، حيث جرى الاعتداء على زوجته ونجله يوسف ونقلهم إلى المستشفى بعد إصابتهم، فيما خُرّبت محتويات المنزل.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف زهران من مخيم الفارعة أثناء مروره على حاجز الحمرا صباح اليوم.

كما واصلت قوات الاحتلال اقتحام بلدات وقرى في القدس وبيت لحم وسلفيت وقلقيلية، تخللها مواجهات عنيفة وإطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز والصوت، خصوصًا في بلدات كفر عقب والرام وزعترة وقراوة بني حسان.

