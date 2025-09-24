فرصتك للدراسة في موريتانيا: منح دراسية للعام 2025/2026

فلسطين أون لاين

24 سبتمبر 2025 . الساعة 09:14 بتوقيت القدس
تعلن وزارة التربية والتعليم العالي عن فتح باب التقديم لعدد من المنح الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصصات متنوعة بالجامعات الموريتانية للعام الأكاديمي 2025/2026. هذه فرصة مميزة للطلاب الراغبين في الدراسة في الخارج واكتساب خبرات جديدة.

كيفية التقديم والشروط

على جميع الراغبين في التقديم اتباع الخطوات التالية بدقة:

- التقديم الإلكتروني: يجب على جميع الطلاب (بما فيهم طلاب غزة) تعبئة الطلب الإلكتروني المخصص من الوزارة، ورفع جميع الوثائق المطلوبة إلكترونياً. أي طلب لا يتم تقديمه إلكترونياً سيُعتبر لاغياً.

- الموعد النهائي: آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025. يجب إتمام عملية التقديم قبل هذا الموعد.

آلية تسليم الوثائق

 - لطلاب الضفة الغربية: بعد التقديم الإلكتروني، يجب تسليم جميع الوثائق المطلوبة والمصدقة إلى مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله أو إلى مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل قبل الموعد النهائي.

 لطلاب غزة: يجب على طلاب غزة التقديم إلكترونياً فقط حتى عودة الدوام. سيتم تحديد موعد لاحق لتسليم الوثائق الأصلية في مقر الوزارة. يجب التأكد من إرفاق جميع الوثائق المطلوبة مع الطلب الإلكتروني.

معلومات الاتصال الهامة

للاستفسار أو للحصول على المزيد من التفاصيل، يمكنكم التواصل مع الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية بالوزارة عبر الرابط التالي اضغط هنا
 

المصدر / فلسطين أون لاين
