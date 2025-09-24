فلسطين أون لاين

24 سبتمبر 2025 . الساعة 08:43 بتوقيت القدس
إصابات في اعتداءات المستوطنين على يطا جنوب الخليل

 أصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الأربعاء، جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب المبرح في بلدة ومسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن الاحتلال اعتدى على الشاب يوسف حاتم مخامرة ووالدته خولة مخامرة بالضرب، بعد مداهمة منزلهم وتفتيشه في حي البركة في بلدة يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابتهما بجروح ورضوض، نقلت على أثرها المواطنة خولة إلى المستشفى، فيما اعتقل الاحتلال نجلها حاتم.

وفي منطقة شعب البطم بمسافر يطا، اعتدى مستوطنون مسلحون، بالضرب على عائلة المواطن محمد عبد الجباربن، ما تسبب بإصابة المواطنة شيماء الجبارين بجروح وكدمات، نقلت على إثرها إلى المستشفى.

كما نصبت عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

المصدر / وكالات
