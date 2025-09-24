مجازر مروعة وقصفٌ عنيف.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعية على غزَّة لليوم الـ 719

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 719 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,823 شهيدًا و 54,944 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى: 65,382 شهيدًا و 166,985 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة أسفرت عن ارتقاء 17 شهيدًا وعشرات الإصابات جراء قصفه حواصل بلدية غزة التي تؤوي نازحين قرب سوق فراس بمدينة غزة.

وارتقت شهيدتان وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة المغربي فى شارع الصحابة بمدينة غزة.

واستهدف الاحتلال منزلًا لعائلة نصار شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لارتقاء شهيدة وإصابة آخرين.



واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرين في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة خطاب في مخيم 1 النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلقت مسيرات الاحتلال النار باتجاه منازل المواطنين في منطقة السرايا بحي الرمال غربي مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال غارة على شمال حي النصر غرب مدينة غزة ، كما ويتعرض محيط منطقة الشمعة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة لقصف مدفعي.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء شهيد وإصابة آخرين بقصف مسيّرة للاحتلال لمواطنين في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين