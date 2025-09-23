حماس ترد على تصريحات ترامب: نتنياهو هو المعرقل الوحيد لوقف إطلاق النَّار

متابعة/ فلسطين أون لاين

ردت حركة المقاومة الإسلامية حماس ردّت على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي اتهم فيها الحركة برفض عروض وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت الحركة، في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، إنها لم تكن يومًا عقبة في طريق الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشددة على أنها قدمت كل المرونة والإيجابية اللازمة، وأن الإدارة الأمريكية والوسطاء يدركون أن "مجرم الحرب بنيامين نتنياهو هو المعرقل الوحيد لكل محاولات التوصل لاتفاق".

وأشارت حماس إلى أن نتنياهو انقلب على اتفاق يناير الماضي، وتجاهل مقترح ويتكوف الذي أعلنت الحركة موافقتها عليه، قبل أن يرتكب جريمة بقصف مقر اجتماع وفدها في الدوحة أثناء مناقشته لورقة الرئيس ترامب الأخيرة.

ودعت الحركة الإدارة الأمريكية إلى الانحياز لقيم العدالة والتدخل الإيجابي لإلزام حكومة الاحتلال بوقف "جرائم الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني"، ورفع غطائها السياسي والعسكري عن الحرب الوحشية المستمرة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، قال أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه نجح في إعادة معظم الأسرى الإسرائيليين "ونريد إعادة من تبقى منهم جميعا ودفعة واحدة".

وأكد ترامب أهمية إنهاء الحرب في غزة والتفاوض على السلام وإعادة الأسرى فورا، زاعمًا سعيه لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة لكن "حماس رفضت بشكل متكرر كل العروض".