"نفرّ كالفئران من سفينة تغرق"... محلل إسرائيلي يتنبأ بموعد انهيار "إسرائيل"

متابعة/ فلسطين أون لاين

رسم المحلل السياسي الإسرائيلي ليئور بن شاؤول صورة قاتمة لمستقبل دولة الاحتلال، مؤكداً أن (إسرائيل) تسير بخطى متسارعة نحو الانهيار الكامل خلال عامين فقط.

المقال، الذي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، عكس حالة من القلق والارتباك داخل المجتمع الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن ما تعيشه (إسرائيل) اليوم ليس مجرد أزمة أمنية أو سياسية، بل "زلزال وجودي يهز المشروع الصهيوني من أساسه".

وقال ليئور، إن المقاومة الفلسطينية لم تنتصر فقط عسكرياً، بل نجحت في فضح هشاشة "الدولة التي لا تُقهر" أمام العالم.

وأشار الكاتب إلى مشاهد يومية من الداخل الإسرائيلي تكشف حجم التآكل المجتمعي، حيث امتلأت السفارات بطلبات الهجرة، وحُجزت الرحلات إلى أوروبا وأمريكا وكندا بالكامل، بينما بدأت عائلات إسرائيلية ببيع ممتلكاتها وإرسال أبنائها للدراسة في الخارج دون نية للعودة. وقال ليئور تعليقًا على هذا كله: "نحن لا نهاجر… بل نفرّ كالفئران من سفينة تغرق".

تساءل المحلل: "أي دولة هذه التي تُقصف عاصمتها يومياً ولا تستطيع الرد؟ وأي جيش هذا الذي فشل في تركيع غزة رغم آلاف الغارات؟". وأضاف أن القيادة الإسرائيلية تبدو مشلولة، فيما الوزراء يكتفون بالصراخ والتهديد دون نتائج ملموسة.

أكد بن شاؤول أن حركة حماس عرّت ضعف المؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، وأشعلت جذوة المقاومة في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل.

وقال: "نحن اليوم كيان بلا مشروع، بلا بوصلة، بلا مبرر… دولة بلا أخلاق تقتل المدنيين وتعتقل الأطفال ثم تطلب من العالم التصفيق لها".

توقع المحلل أن تشهد السنوات المقبلة انهياراً جذرياً للكيان، قائلاً: "خلال عامين، لن تبقى إسرائيل كما نعرفها. ربما تتحول إلى قلاع محاصرة أو جيب يهودي مسلح يعيش على الحماية الأميركية، وربما تنهار تماماً وتعود الأرض إلى أصحابها".

وختم مقاله بالقول: "كل مشروع استعماري اعتمد على القتل والكذب انهار، وكل كيان قام على الظلم سقط. الساعة تدق… وحين تسقط إسرائيل – وهي ستسقط – سيتحدث العالم عن تلك اللحظة التي تخلّت فيها دولة نووية عن إنسانيتها فخسرت كل شيء".