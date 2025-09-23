الطَّبيب البرش يحذِّر من موت جماعيّ للأطفال الخدج والمرضى

غزة/ فلسطين أون لاين

حذّر المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الدكتور منير البرش، من توقف المستشفيات بشكل كامل خلال 48 ساعة فقط نتيجة النقص الحاد في الوقود، مؤكداً أن ذلك ينذر بـ"كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وأوضح البرش أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المنظومة الصحية بشكل مباشر، حيث دمّر مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى العيون، وأخرج مستشفى حمد للتأهيل عن الخدمة كلياً، إضافة إلى قصف مركز صحي للإغاثة الطبية وسط غزة. وأشار إلى أن الاحتلال عطّل أو دمّر 38 مستشفى منذ بدء الحرب، ولم يتبق سوى 13 تعمل جزئياً بعجز كبير عن تلبية احتياجات آلاف المرضى والجرحى.

وبيّن أن مخزون الوقود المتبقي يكفي فقط لتشغيل الأقسام الحيوية لمدة يومين، محذراً من أن توقف الكهرباء عن الحضانات وأجهزة التنفس والعناية المركزة يعني "موتاً جماعياً للمرضى والأطفال الخدج".

كما أشار إلى أن أقسام الأورام والكلى والقلب التي كانت تعمل في مستشفى الرنتيسي خرجت عن الخدمة، ما ترك مئات المرضى بلا علاج.

وأكد البرش أن الاحتلال يستهدف المنظومة الصحية بشكل ممنهج عبر تدمير المرافق وقتل الكوادر، حيث ارتفع عدد الشهداء من الطواقم الطبية إلى 1723 شهيداً، بينهم أطباء وممرضون وصيادلة. وذكر أن من بين الشهداء الطبيب إيهاب الحلبي استشاري الغدد الصماء، والحكيم أشرف أبو محسن.

وطالب المؤسسات الدولية بتوفير حماية عاجلة للكوادر الصحية، وضمان إدخال الوقود والإمدادات الطبية فوراً، إضافة إلى ضرورة إجلاء نحو 16 ألف مريض حالتهم حرجة لا يمكن علاجهم داخل القطاع.

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع تنبيه منظمة الصحة العالمية من انهيار المنظومة الصحية في غزة نتيجة الحصار ونقص الوقود، مؤكدة أن المستشفيات تعمل بأضعاف طاقتها وسط اكتظاظ غير مسبوق.

ويُذكر أن العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلف حتى الآن أكثر من 65 ألف شهيد و166 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.