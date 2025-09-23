كتائب القسَّام تستهدف دبابة "ميركافاه" في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، استهدافها دبابة "ميركافاه" في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، اليوم الثلاثاء، "استهدفنا دبابة "ميركفاه" صهيوينة ظهر أمس بقذيفتي "الياسين 105" قرب مسجد "الأنباشي حسن" في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة".

وتواصل فصائل المقاومة التأكيد على أنها تخوض "معركة استنزاف مفتوحة"، حيث تنفذ عمليات متكررة ضد القوات المتوغلة، مستخدمةً الكمائن والعبوات المتفجرة والقذائف الموجهة، وهو ما يعكس – بحسب محللين – إصرار المقاومة على مواصلة القتال رغم الكلفة الإنسانية الباهظة.





المصدر / فلسطين أون لاين