الصحة بغزَّة: 38 شهيدًا و 190 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 38 شهيدًا و 190 إصابة جديدة، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضمن شهداء لقمة العيش، خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 3 شهداء و 15 إصابة جراء المساعدات، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,526 شهيدًا وأكثر من 18,511 إصابة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,823 شهيدًا و 54,944 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى: 65,382 شهيدًا و 166,985 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



المصدر / فلسطين أون لاين