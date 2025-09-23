"الإغاثة الطبية": الاحتلال دمّّر المركز الطبي الرئيسي في غزة بالكامل

قالت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، إنَّ جيش الاحتلال دمّر المركز الطبي الرئيسي في غزة بالكامل، ومنع الطواقم من إخلاء الأجهزة والمستلزمات.

وأوضحت الجمعية في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنَّ المركز المستهدف كان يقدم خدمات حيوية منها: علاج الجرحى والسرطان والأمراض المزمنة، وفحص وإعداد تبرعات الدم.

وأشارت إلى إصابة اثنين من العاملين بالمركز، فيما يحاصر الاحتلال مركزًا آخر في تل الهوا ودمّر عيادة بمخيم الشاطئ.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 65 ألفا و344 شهيدًا و166 ألفا و795 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.





المصدر / فلسطين أون لاين