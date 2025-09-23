فلسطين أون لاين

23 سبتمبر 2025 . الساعة 11:36 بتوقيت القدس
وفاة 3 أطفال في غزة بسبب سوء التغذية ونقص العلاج

أعلن مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن وفاة ثلاثة أطفال جراء سوء التغذية الحاد ونقص العلاج اللازم، في ظل استمرار الحصار الخانق ونقص الإمدادات الطبية.

وقال الأطباء في المجمع إن الأطفال الثلاثة وصلوا إلى المستشفى بحالة حرجة نتيجة الجوع ونقص الرعاية، مؤكدين أن المستشفى يفتقر للأدوية والمحاليل الأساسية التي يمكن أن تنقذ حياتهم.

وتأتي هذه الحادثة وسط تحذيرات منظمات أممية من "كارثة إنسانية غير مسبوقة" يعيشها قطاع غزة، حيث يواجه آلاف الأطفال خطر الموت البطيء بسبب المجاعة ونقص الخدمات الطبية مع استمرار العدوان الإسرائيلي للعام الثاني على التوالي.

ومنذ إعلان (IPC) للمجاعة في غزة، سُجّلت 162 حالة وفاة، من بينهم 32 طفلًا، وفقًا لتقارير وزارة الصحة بغزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 65 ألفا و344 شهيدًا و166 ألفا و795 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

