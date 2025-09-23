بينهم مرضى وأسرى محررون.. الاحتلال يواصل حملات الاعتقال بالضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالاتها الواسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت عددًا من الشبان والمحررين، بينهم حالة مرضية خطيرة، إلى جانب اقتحامات رافقها تفتيش منازل ومصادرة ممتلكات.

ففي مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمار خدرج عقب مداهمة منزله في منطقة الهباش وتفتيشه، كما اعتقلت المواطن المريض وسام نصورة أثناء مروره على حاجز صرة متوجهًا إلى أحد مستشفيات نابلس لإجراء عملية قسطرة قلبية، علماً أن نجله محمد معتقل منذ ثلاثة أشهر.

وفي طولكرم، اعتقل الاحتلال الشاب محمد مهند عمار من بلدة قفين شمال المدينة، بعد اقتحام البلدة فجراً.

أما في مدينة البيرة، فقد أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر محمد محمود القاضي (31 عامًا)، الذي أمضى أكثر من خمس سنوات في الاعتقال الإداري سابقًا، عقب مداهمة منزله في حي الجنان.

وفي جنين، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الحي الشرقي واعتقلت الشابين موسى الجلاء ومحمد الهصيص بعد مداهمة منزليهما، تزامنًا مع عمليات تفتيش في أحياء البيادر والدبوس واحتجاز مواطنين ميدانيًا قبل أن تنسحب.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن يوسف محمد حماد أبو مارية (36 عامًا) من بلدة بيت أمر، بعد اقتحام منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، كما استولت على مركبة تعود للمواطن ثائر عبد غيث عقب حملة مداهمات طالت عدة منازل في المدينة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى