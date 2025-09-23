استشهاد صيادين اثنين برصاص بحرية الاحتلال في خانيونس

استشهد صباح اليوم الثلاثاء، صيادان فلسطينيان من قطاع غزة برصاص زوارق الاحتلال الحربية في عرض بحر خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الصيادين محمد سمير علي البردويل ونضال سمير شعبان برصاص زوارق الاحتلال الحربية في عرض بحر خانيونس.

وكان رئيس النقابة العامة لقطاع الصيد البحري، زكريا بكر، قد أكد في تصريح صحفية، أنّ جيش الاحتلال يتعمّد استهداف الصيادين وما تبقى من معداتٍ بسيطة لهم، أثناء العمل في بحر غزة.

وأشار بكر إلى أنّ وتيرة الاستهداف تصاعدت منذ أن استأنف الاحتلال عدوانه على القطاع الشهر الماضي، حتى باتت يومية؛ ما يوقع إصابات وأحيانًا شهداء، عدا عن أضرار بليغة بما تبقى من معدات.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 231 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود.



المصدر / فلسطين أون لاين