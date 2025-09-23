الصِّحَّة بغزَّة تُحذِّر: أيام قليلة تفصلنا عن توقف المستشفيات نتيجة نفاد الوقود

قالت وزارة الصحة بغزة، إن أزمة نقص الوقود فيما تبقى من مستشفيات عاملة في القطاع تدخل مرحلة غاية في الخطورة.

وحذَّرت وزارة الصحة في تصريح صحفي، من أنَّ أيامًا قليلة تفصل عن توقف المستشفيات نتيجة نفاد الوقود من المستشفيات.

وأضافت "أيام قليلة قد تحمل معها مشاهد توقف عمل الأقسام الحيوية مايعني تفاقم الأزمة الصحية وتعريض حياة المرضى والجرحى للموت المحقق".

وأشارت إلى أنَّ الإجراءات الفنية والهندسية لجدولة فترات التشغيل أصبحت غير مجدية مع توقف إمدادات الوقود.

وجددت وزارة الصحة النداء العاجل إلى كافة الجهات المعنية بالتدخل لضمان تعزيز أرصدة الوقود بالمستشفيات لتجنب كارثة لا يمكن توقع نتائجها.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 65 ألفا و344 شهيدًا و166 ألفا و795 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.



المصدر / فلسطين أون لاين