دول جديدة تعلن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين

أعلنت فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا، أمس الاثنين، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، ليرتفع بذلك عدد المعترفين بها إلى 160 من أصل 193 دولة عضواً بالأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمات ممثلي الدول الست في جلسة استئناف أعمال المؤتمر الدولي من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بمدينة نيويورك الأمريكية.

وفي كلمته بالجلسة أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراف بلاده رسمياً بدولة فلسطين، وقال: "اعترافنا بدولة فلسطين يفتح الطريق لخطة السلام وكسر دوامة العنف بالمنطقة".

في السياق نفسه أعلن رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن، اعتراف بلاده رسمياً بدولة فلسطين، وقال إن "حلّ الدولتين يظَلّ الطريق الوحيد للتحرك قدماً على مسار السلام الدائم".

وأكد أن "الاعتراف ليس نهاية العملية، ولكنه بداية التزام متجدد تجاه الأمل والدبلوماسية والحوار والتعايش المشترَك وحل الدولتين".

ومن جانبه أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا اعتراف بلاده بدولة فلسطين، موضحاً أن ذلك "دليل ملموس على التزامنا حل الدولتين الحقيقي والسلمي"، مؤكداً أن بلاده "تدعم بلا لبس حقّ إسرائيل في الوجود إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية".

بدوره أعلن رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر، اعتراف بلاده رسمياً بدولة فلسطين، وقال إن ذلك يأتي "انسجاماً مع القوانين الدولية وتلبية للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني".

في السياق نفسه أعلن أمير موناكو ألبرت الثاني الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين،" وتأكيده دعم بلاده الثابت وجود دولة إسرائيل".

كما أعلنت وزيرة خارجية أندورا إيما تور فاوس اعتراف حكومتها بدولة فلسطين، وأكدت في كلمتها أن "المسار الوحيد ذا المصداقية للخروج من هذا الصراع (الفلسطيني-الإسرائيلي) هو حل الدولتين".

وبقرار الدول الست يرتفع عدد المعترفين بدولة فلسطين إلى 160 من أصل 193 دولة عضواً بالأمم المتحدة، منذ أعلن الرئيس الراحل ياسر عرفات من الجزائر إقامتها عام 1988.

وبين 28 و30 يوليو/تموز الماضي انطلقت في نيويورك جلسة الأعمال الأولى لمؤتمر "حل الدولتين" برئاسة السعودية وفرنسا، وبمشاركة رفيعة المستوى وحضور فلسطين وغياب أمريكي، لدعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

