نتنياهو يلبس حرب غزة عباءة توراتية لشرعنة الإبادة الجماعية

غزة/ محمد الأيوبي

لم تكن حرب الإبادة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 مجرد مواجهة عسكرية، بل حملت منذ لحظتها الأولى غطاءً توراتياً قدمه بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة باعتباره "وصية سماوية" لإلغاء الفلسطينيين من الوجود.

وفي أغلب خطابات نتنياهو وإئتلافه الحكومي تكررت صيغ مثل "حرب نور على ظلام" و"معركة أبناء النور ضد أبناء الظلام" — عبارات مستمدة من نصوص توراتية يهودية وأدبيات المستوطنين — ما حمل المواجهة بعداً عقائدياً يسهّل تحويل القتل والدمار إلى فعل مبرر باسم "الوصايا السماوية".

واستحضر نتنياهو منذ اليوم الأول لحرب الإبادة قصة "عماليق" التوراتية التي تُفسر بطرائق تدعو إلى إبادة العدو دون رحمة: "لا تبقوا لهم نسمة حياة". ولم يتأخر وزراؤه المتطرّفون في التقاط هذه الإشارات؛ إذ دعا وزراء مثل بتسائيل سموتريتش وإيتمار بن غفير إلى تكرار مشاهد مُستمدة من حكايات توراتية، مستشهدين بما وصفوه بـ"ما فعله يشوع بأريحا" كتعبير عن محو المدن ومن عليها.

وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قدّم نتنياهو خريطة لا تترك أثراً للفلسطينيين، وأنهى كلمته بعبارات دينية عن "أرض الميعاد من النهر إلى البحر"، مؤكداً أن هذه الأرض "ملك حصري للشعب اليهودي". لكنه لم يوجّه هذا الخطاب لداخله الإسرائيلي فحسب؛ فقد خاطب الغرب أيضاً، مستحضراً ذكرى الهولوكوست مقدمًا (إسرائيل) كخطٍ أمامي لحماية ما سمّاهما "الحضارة اليهودية — المسيحية".

استدعاء الدين لبناء السردية اليهودية

مدير مركز دراسات القدس بجامعة ٢٩ مايو التركية، د. عبد الله معروف، يؤكد أن تديين المشهد من قبل قادة الاحتلال ليس أمراً طارئاً، بل هو جزء أساسي من السردية التي قامت عليها دولة الاحتلال منذ نشأتها.

وقال معروف لـ "فلسطين أون لاين": "إن دولة الاحتلال تعتبر أن اليهودية عرق وقومية في مقابل القومية العربية، لكنها في الوقت نفسه تعتبر أن اليهودية دين محلي لهذه القومية، بمعنى أن الدين اليهودي هو دين هذه القومية، ولذلك واحدة من أساسيات السردية الإسرائيلية، عندما أُنشئ المشروع الصهيوني في فلسطين، أن (إسرائيل) هي دولة اليهود.

مع أن الذين أنشأوا هذه الدولة – كما هو معلوم بين أساتذة التاريخ والعلوم السياسية – لم يكونوا متدينين. ديفيد بن غوريون مثلاً لم يكن متديناً أصلاً، ولم يكن يحترم الدين حتى مجرد احترام، لكن واحدة من أساسيات هذه السردية أنه بما أن (إسرائيل) هي دولة القومية اليهودية، فإنها ينبغي أن تكون ملتزمة بأساسيات ديانة هذه القومية، أي اليهودية، بما في ذلك نصوص التوراة ونصوص التلمود".

وأوضح معروف أن هذا الارتباط كان دائماً حاضراً في الصراع، قائلاً: "منذ بداية النكبة الفلسطينية نلاحظ أن (إسرائيل) كانت تستدعي الرواية الدينية في كل محطة من محطات الصراع. فعندما تم احتلال القرى والمدن الفلسطينية عام 1948، أطلقت عليها أسماء توراتية مأخوذة من النصوص الدينية باعتبارها الأسماء الأصلية.

وفي عام 1967 فعلت الأمر نفسه عندما أقامت المستوطنات في الضفة الغربية وأطلقت عليها أسماء من التوراة والتلمود، حتى في حرب 1973 ما زالت (إسرائيل) حتى اليوم تسميها حرب (يوم الغفران)، باعتبارها مرتبطة لديهم بذكرى (يوم الغفران)، أعظم أيام السنة عندهم، والذي حدثت فيه تلك الحرب".

وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو إضفاء المصداقية والقبول على المشروع الصهيوني أمام يهود العالم، مضيفاً: "الرواية الدينية هي أساس لإضفاء المصداقية على المشروع وإضفاء الصبغة المقبولة لدى يهود العالم، باعتبار أن (إسرائيل) هي التي تمثلهم. ولهذا نجد أن يهود العالم الذين يرفضون الاحتلال ويرفضون هذه السردية يسمَّون في (إسرائيل) (اليهود كارهوا أنفسهم)".

وتابع معروف أن هذا ما يفسر لجوء نتنياهو الدائم إلى استدعاء الرواية الدينية: "من الطبيعي أن نجد بنيامين نتنياهو يستدعي الرواية الدينية في كل فترة ومرحلة، لكي يضفي المصداقية على نفسه بصفته ممثلاً ليهود العالم، أي نحو 16 مليون يهودي حول العالم، وكل من يؤمن بالديانة اليهودية، وهو في الوقت ذاته يكسب دعم نحو أربعة مليارات مسيحي يؤمنون بنصوص العهد القديم – التوراة".

وأشار إلى أن "لهذا يقدم نتنياهو نفسه ممثلاً للعالم اليهودي والعالم المسيحي في الوقت نفسه، ولذلك نراه كثيراً، خصوصاً باللغة الإنجليزية، يستدعي هذه الرواية الدينية في كل وقت وفي كل محفل".

حرب مفروضة

من جانبه، شدد أستاذ الشؤون الدولية بجامعة قطر، د. محمد المختار الشنقيطي على أن "ما يجمع الإسرائيليين هو الدين وليس شيئاً آخر، وهذه حقيقة يجب أن نعيها. (إسرائيل) تجسّد نموذجاً للديانات القومية مثل الهندوسية، حيث يتطابق الدين مع القومية. حتى اليهودي الملحد إذا هاجر إلى (إسرائيل) يُمنح الجنسية، في حين أن اليهودي الذي يغيّر ديانته يُرفض".

ورأى الشنقيطي أن (إسرائيل) تمثل "الحملة الصليبية الجديدة بواجهة يهودية"، مبيّناً أن ما يزيد الأمر خطورة هو تحالف الصهيونية اليهودية مع تيارات مسيحية بروتستانتية متطرفة في الولايات المتحدة، يرى أتباعها في قيام (إسرائيل) جزءاً من نبوءات آخر الزمان.

ويخلص الشنقيطي إلى أن المسلمين ليسوا هم من اختاروا هذا الطابع الديني للصراع، قائلاً: "نحن لا نحارب اليهود لأنهم يهود، ولا المسيحيين لأنهم مسيحيون، لكن الحرب فُرضت على المسلمين تحت راية الدين اليهودي مدعوماً بتيار مسيحي صهيوني"، مشددًا على ضرورة أن يدرك المسلمون طبيعة هذا الصراع وأن يتعاملوا معه بالمنطق الذي فُرض عليهم".

