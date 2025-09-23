غاراتٌ مكثفة ونسفٌ للمنازل.. حربُ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 718

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 718 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,785 شهيدًا و 54,754 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65,344 شهيدًا و 166,795 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، محيط منطقة عمار جاسر وسط مدينة خانيونس، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مخيم المغازي في وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلين في شارع حميد بمخيم الشاطئ غرب غزة ولا زال هناك عدد من المواطنين تحت الأنقاض.

وفجَّرت قوات الاحتلال عربات مفخخة في حيي تل الهوا والصبرة بمدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد 4 مواطنين إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة.

وأطلقت مسيرة إسرائيلية النار باتجاه منازل المواطنين في شارع المغربي بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة، فيما تجدد القصف المدفعي على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين